بيل يصبح شخصية لاعب في لعبة فيديو للجولف

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح الويلزي جاريث بيل، لاعب كرة القدم المعتزل المعروف بحبه للجولف، شخصية لاعب في لعبة فيديو 2.كيه.23 التابعة لرابطة لاعبي الجولف المحترفين في أمريكا الشمالية.

وخاض بيل البالغ عمره 34 عاما بطولة للجولف في كاليفورنيا فبراير الماضي بعدما أسدل الستار على مسيرته في كرة القدم التي لعب خلالها لصالح ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير.

وأثار حبه للجولف خلال حقبته في ريال انتقادات خاصة في 2019 عندما احتفل بعلم ويلز كتب عليه "ويلز. الجولف. مدريد. بهذا الترتيب".

وبعدما ظهر قائد ويلز السابق على غلاف لعبة فيديو الكترونيك ارتس فيفا 14 إلى جوار ليونيل ميسي، بات بيل شخصية لاعب في لعبة فيديو 2.كيه.23 لرابطة لاعبي الجولف المحترفين في أمريكا الشمالية والتي تشمل ملعبا صممه بيل.

وقال بيل في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي "أنا جاريث بيل. أنا هنا أجري عملية التصوير في (لعبة) 2.كيه.23 لرابطة لاعبي الجولف المحترفين في أمريكا الشمالية".

وبدأ بيل مسيرته في ساوثامبتون الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي وقتها. وكان هذا النادي بوابة بيل البالغ من العمر 16 عاما وقتها لعالم كرة القدم الاحترافية قبل أن ينتقل إلى توتنهام بعد ذلك بعام واحد.

وبعد ستة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز انتقل بيل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية عالمية وقتها قدرتها وسائل إعلام بريطانية بقيمة 100 مليون يورو (107.45 مليون دولار). وفاز مع العملاق الإسباني بدوري الأبطال خمس مرات.

وساعد بيل منتخب ويلز على التأهل لبطولة أوروبا 2016 و2020 قبل أن يقود بلاده للظهور في كأس العالم 2022 ولأول مرة منذ 1958. وبيل عميد لاعبي ويلز برصيد 111 مباراة دولية وهدافها التاريخي بعدما سجل 41 هدفا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز