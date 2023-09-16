باير ليفركوزن يواصل عروضه القوية ويتعادل مع بايرن ميونيخ

المصدر: د ب أ

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واصل فريق باير ليفركوزن عروضه القوية في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وتعادل مع مضيفه بايرن ميونيخ 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقدم بايرن ميونيخ بهدف مبكر أحرزه الإنجليزي هاري كين في الدقيقة السابعة، مسجلا هدفه الرابع مع بايرن، الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من توتنهام.

ولم تدم فرحة بايرن ميونيخ طويلا بهدف التقدم، حيث نجح ليفركوزن في تسجيل هدف التعادل عن طريق أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما الهجومية لتسجيل هدف ثاني وبالفعل تمكن بايرن من تسجيله في الدقيقة 86 عن طريق ليون جوريتسكا.

لم يستسلم لاعبو باير ليفركوزن وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء سددها ازيكويل بالاسيو بنجاح إلى داخل المرمى.

بهذا التعادل، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، متفوقا على بايرن ميونخ بفارق الأهداف.

وأصبح هذا التعادل هو الأول للفريقين في الدوري هذا الموسم، حيث سبق لهما الفوز في أول ثلاث لقاءات من المسابقة.

يذكر أن بايرن ميونيخ هو حامل لقب الدوري في آخر 11 موسما، فيما يعد ليفركوزن أحد المنافسين على اللقب هذا الموسم.



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