محكمة إسبانية تفرض أمرا تقييدا على روبياليس

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر أحد قضاة التحقيق في المحكمة العليا الإسبانية أمرا تقييدا سيمنع لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد المحلي لكرة القدم من الاقتراب من جيني إيرموسو لاعبة المنتخب الوطني للسيدات عقب مثول روبياليس أمام محكمة.

واثارت الواقعة، والتي حدثت في حفل توزيع الميداليات عقب فوز إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات في سيدني بأستراليا في 20 أغسطس الماضي، ضجة حول التمييز الجنسي في الرياضة والمجتمع الإسباني وأثارت احتجاجات مشابهة لحركة "مي تو".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز