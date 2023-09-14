يويفا يكشف عن زيادة كبيرة في عدد المباريات التي تستمر لمدة 100 دقيقة

المصدر: د ب أ

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كشف تقرير جديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن زيادة لأكثر من الضعف في عدد المباريات التي استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر في المراحل الأولى من أبرز 20 مسابقة دوري في أوروبا، مقارنة بالموسم الماضي.

وأصبح الحكام في مختلف مسابقات الدوري حول العالم يتبعون توجها جديدا لحساب الوقت الضائع بشكل أكثر دقة، حيث يحتسبون أوقات الاحتفال بالتسجيل وكذلك إجراء التبديلات، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وكشف تقرير يويفا، الذي ينشره اليوم الخميس، أن نسبة المباريات التي استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر من إجمالي مباريات المرحلتين الأولى والثانية من مسابقات الدوري، ارتفعت إلى أكثر من 43 %، في حين أن تلك النسبة بلغت 20 % فقط طوال الموسم الماضي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة الدم (فيفا) قد تبنى هذه الخطوة التي تهدف لمكافحة إضاعة الوقت، للمرة الأولى في كأس العالم 2022 في قطر، وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) في مارس الماضي أنه ينبغي على مسابقات الدوري حول العالم، اتباع هذا النهج.

لكن زفونيمير بوبان مدير كرة القدم في يويفا وصف هذا التوجه الجديد مؤخرا بأنه "سخيف" وتعهد بعدم تطبيقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وجاء ذلك بعد مخاوف لدى اللاعبين ونقاباتهم بشأن التوجه الجديد، حيث حذر ماهيتا مولانجو رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، في أغسطس الماضي من أن كرة القدم "تنحدر نحو كارثة" فيما يتعلق بسلامة اللاعبين، وذلك في ظل التأثير المشترك للقواعد الجديدة والتوسع الكبير في جدول المباريات.

وأوضح تقرير يويفا الجديد أن 139 مباراة في أول مرحلتين بمسابقات الدوري استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر، مقابل 83 مباراة في الفترة نفسها من الموسم الماضي، وأن متوسط زمن المباراة بات 2ر100 دقيقة مقابل 7ر97 دقيقة في الموسم الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدوري التركي كان الوحيد من بين أبرز 20 مسابقة دوري في أوروبا الذي تجاوز متوسط زمن المباراة فيه 100 دقيقة في الموسم الماضي، بينما كان متوسط زمن المباراة في الدوري الإنجليزي 5ر98 دقيقة في 2022 / 2023 .

وأثنى بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا، على تبني المسابقات في مختلف أنحاء العالم للتوجه الجديد، وصرح في أغسطس الماضي قائلا :"هذه التوصية لا تؤثر على سلامة اللاعبين وإنما تعمل ببساطة على تعويض الوقت الضائع."

وأضاف :"أثق في أن أغلب أصحاب المصالح المعنيين يوافقون على ذلك. وقد كان رد الفعل الذي شهدناه في كأس العالم 2022 وكأس العالم 2023 للسيدات، سواء من الفرق أو المتفرجين، إيجابيا للغاية."

وتابع :"أظهر بحث أجراه المنتدى العالمي للبطولات أن 90 % من الأعضاء يوافقون على الآليات التي بدأ تطبيقها في كأس العالم 2022 ".

وأضاف كولينا :"أود الثناء على الحكام، حيث أنهم طبقوا ما أوصى به إيفاب بشكل صحيح، بما في ذلك في بطولات يويفا."

وأشار كولينا إلى أن الأدوار التمهيدية لبطولات الأندية الأوروبية هذا الموسم، بلغ متوسط الوقت بدل الضائع للمباراة عشر دقائق في دوري الأبطال وتسع دقائق و12 ثانية في الدوري الأوروبي وعشر دقائق وثماني ثوان في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال كولينا :"هذا يتماشى تماما مع ما شاهدناه في مختلف أنحاء العالم."

وأضاف كولينا :"أتفهم أن أي إصلاحات في قوانين اللعبة... قد تواجه بشكوك من البعض، ولكن كما كان الحال في إدخال نظام فار (حكم الفيديو المساعد)، عندما تهدف التدابير للدفاع عن كرة القدم، يتم تقبلها في نهاية المطاف."

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