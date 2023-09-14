بعد خطأه أمام اسكتلندا.. ماغواير: بإمكاني التعامل مع غضب الجماهير

المصدر: رويترز

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قال هاري ماغواير إنه يستطيع التعامل مع الأجواء العدائية من جماهير المنافسين وتخفيف الضغط عن زملائه في منتخب إنجلترا لكرة القدم بعد سخرية جماهير اسكتلندا منه بعد خطأه في مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك مدافع مانشستر يونايتد البالغ عمره 30 عاما كبديل في بداية الشوط الثاني في جلاسجو عندما كانت إنجلترا متقدمة 2-صفر قبل أن يهز شباكه بالخطأ في الدقيقة 67.

وأبلغ ماغواير وسائل إعلام بريطانية بعد فوز إنجلترا 3-1 "الأمر يخفف الضغط عن زملائي ويزيده علي، وهذا يساعدهم على اللعب بشكل أفضل بكل تأكيد.

"كنا ندرك أننا قادمون لأجواء عدائية خاصة عندما تسمع النشيد الوطني وعدم احترامهم لذلك، وتلقيت القدر الأكبر في الشوط الثاني".

وأضاف "أنا سعيد بذلك ولا أشعر بالقلق تجاه الأمر".

وكان إريك تن هاج مدرب يونايتد جرد مجواير، المنضم إلى يونايتد من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني (99.94 مليون دولار) في 2019، من شارة قيادة الفريق مطلع الموسم الحالي.

ولم يشارك ماغواير مع يونايتد سوى لفترات قليلة وكان قريبا من الرحيل هذا الصيف إلى وست هام يونايتد لكن المفاوضات توقفت.

وقال ماغواير "أول أربعة أسابيع كانت صعبة بسبب خوض مباراة واحدة في الأسبوع، والمدرب لم يشركني، لكن هناك العديد من المباريات المقبلة وبالتأكيد سأشارك في الكثير منها".

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