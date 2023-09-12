منتخب أذربيجان يفوز على الأردن وديا

المصدر: د ب أ

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فاز منتخب أذربيجان لكرة القدم على منتخب الأردن 2 / 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب الأذربيجاني إمين ماخمودوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء ورينات داداسوف في الدقيقة 71 فيما سجل هدف المنتخب الأردني نزار الرشدان في الدقيقة 57.

ويستعد منتخب أذربيجان لاستكمال مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

فيما يستعد منتخب الأردن للعب في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وبطولة كأس آسيا التي تقام مطلع العام المقبل.



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