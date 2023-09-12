تصل إلى 2000 يورو.. «يويفا» يعلن أسعار تذاكر يورو 2024

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، عن أسعار تذاكر بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي ستقام بألمانيا، قبل أقل من شهر من فتح بوابة حجز التذاكر الرسمية يوم 3 أكتوبر المقبل.

وتبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو (20ر32 دولار)، فيما تصل قيمة أغلى تذكرة إلى 2000 يورو.

وسوف يتاح للجماهير 2ر2 مليون تذكرة خلال البطولة التي تقام في شهري يونيو و يوليو المقبلين، في عشر مدن ألمانية بمشاركة 24 فريقا، وتشهد إقامة 51 مباراة.

وسيتم طرح 2ر1 مليون تذكرة في المرحلة الأولى من بيع التذاكر، فيما تفتتح المرحلة الثانية عقب قرعة دور المجموعات في هامبورج التي تقام يوم 2 ديسمبر المقبل،.

وذكر يويفا أن 270 ألف تذكرة من التذاكر المخصصة للفئة الأولى من الجماهير، والتي يبلغ سعرها 30 يورو، سيتم بيعها لحضور دور المجموعات.

وسيكون الاستثناء الوحيد هي قيمة تذكرة المباراة الافتتاحية التي تقام في ميونخ، حيث ستكون قيمة أرخص تذكرة 50 يورو.

وبعد ذلك سترتفع الأسعار في الأدوار الاقصائية، وسيحتاج المشجعون على الأقل لـ95 يورو من أجل حضور المباراة النهائية في برلين.

وستكون أغلى قيمة للتذكرة من الفئات الأربعة هي 200 يورو في دور المجموعات و2000 يورو للتذكرة المميزة في النهائي.



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