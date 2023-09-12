شميت مدرب هايدنهايم بصدد الانفراد برقم قياسي تاريخي

المصدر: د ب أ

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بات فرانك شميت المدير الفني لفريق هايدنهايم بصدد الانفراد بالرقم القياسي للمدرب الأكثر بقاء مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم الاحترافية بألمانيا.

وينفرد شميت بالرقم القياسي عندما يستضيف هايدنهايم فريق فيردر بريمن يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتأتي المباراة بعد 16 عاما بالضبط من الظهور الأول لشميت كمدرب، حينما قاد هايدنهايم للفوز على نورمانيا جموند 2 / 1 في دوري الدرجة الرابعة يوم 17 سبتمبر 2007 .

وسيحطم شميت الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم فولكر فينكه الذي استمر في تدريب فرايبورج منذ يوليو 1991 وحتى يونيو 2007 .

وقاد شميت /49 عاما/ فريق هايدنهايم، الذي يمثل مدينة في جنوب ألمانيا يسكنها 50 ألف نسمة، للصعود من الدرجة الرابعة حتى وصل إلى الدرجة الأولى، وقد قاده في 590 مباراة حتى الآن.

ومع ذلك، لم يبد شميت اهتماما كبيرا بالرقم القياسي، وإنما صرح قائلا :"سأكون سعيدا مع نهاية اليوم."

وتحظى مباراة الأحد بأهمية كبيرة نظرا لأن فيردر بريمن كان قد حرم هايدنهايم من الصعود إلى البوندسليجا قبل ثلاثة أعوام، بالفوز عليه في ملحق الصعود والهبوط.

ولم يبد فينكه استياء إزاء فقدان رقمه القياسي، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"التهنئة، وكل التهاني لهايدنهايم."

وأضاف فينكه :"النادي يشكل نموذجا هائلا في الاستمرارية وإمكانية تحقيق أشياء كبيرة في موقع صغير. أنا سعيد حقا بصعود هايدنهايم إلى البوندسليجا."

وتحدث فينكه عن "أوجه تشابه محددة" بين الناديين، قائلا إن التعاون بين شميت وهولجر سانوالد الرئيس التنفيذي لهايدنهايم، أعاد له ذكريات التعاون بينه وبين أخيم ستوكر الرئيس السابق لفرايبورج.

وقال سانوالد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه بدون شميت :"ما كان من الممكن أن نصعد من كرة القدم للهواة إلى البوندسليجا بهذا الشكل."

وأضاف سانوالد :"أشعر بالتالي بامتنان وتقدير كبيرين لما فعله فرانك (شميت) لنادينا."

وتابع سانوالد :"فرانك لديه عقد حتى 2027. ومن يعرفون مدى أهمية قيم مثل المصداقية بالنسبة له، لا يشعرون بالقلق من إمكانية عدم استكمال مدة التعاقد."

وأضاف :"ربما يجدد العقد مجددا وينهي مسيرته التدريبية في هايدنهايم."



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