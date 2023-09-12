حكم بالسجن 4 أعوام مع إيقاف التنفيذ بحق مقرصن "فوتبول ليكس"

المصدر: د ب أ

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ذكرت تقارير إخبارية في البرتغال أن روي بينتو، المقرصن الذي يقف وراء منصة "فوتبول ليكس" التي سربت معلومات ووثائق تتعلق بعالم كرة القدم، تلقى أمس الاثنين حكما بالسجن أربعة أعوام مع إيقاف التنفيذ.

وأدانت محكمة في العاصمة البرتغالية لشبونة، المقرصن البالغ من العمر 34 عاما بعدة تهم من بينها محاولة الابتزاز، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام برتغالية.

وفرضت المحكمة أيضا على بينتو دفع إجمالي 22 ألف يورو (23 ألف و600 دولار) لأفراد ومؤسسات ألحق الضرر بها.

وفي بداية المحاكمة في عام 2020، واجه بينتو اتهامات بإجمالي 90 جريمة، وقد أنكر كل التهم الموجهة إليه في ذلك الوقت.

وأثارت منصة التسريبات "فوتبول ليكس" ضجة في عالم كرة القدم منذ ظهورها في عام 2015.

وتحدثت تقارير بالمنصة عن مخالفات ضريبية لنجوم بارزين وأندية كبرى في عالم كرة القدم.

وجرى نشر وثائق أصلية على الإنترنت، وتضمنت البيانات المنشورة وثائق سرية ووثائق بنكية، وقد أثارت تلك الوثائق حالة من القلق من الناحية القانونية.

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