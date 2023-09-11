كرواتيا تجتاز أرمينيا بهدف وتتصدر المجموعة الرابعة بتصفيات يورو 2024

المصدر: د ب أ

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اعتلى منتخب كرواتيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتغلب منتخب كرواتيا 1 / صفر على مضيفه منتخب أرمينيا، اليوم الاثنين، في الجولة السادسة للمجموعة.

ويدين المنتخب الكرواتي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه أندريج كراماريتش، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، ليقود الفريق لمواصلة صحوته في المجموعة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي.

وارتفع رصيد المنتخب الكرواتي إلى 10 نقاط في الصدارة، بعد خوضه 4 مباريات، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه المنتخب التركي، المتساوي معه في نفس الرصيد، بعدما لعب 5 لقاءات.

وتجمد رصيد المنتخب الأرميني، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عند 7 نقاط في المركز الثالث من 5 لقاءات، بفارق 3 نقاط أمام منتخب ويلز، صاحب المركز الرابع من 4 مباريات، الذي يحل ضيفا على منتخب لاتفيا، متذيل الترتيب بلا نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.



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