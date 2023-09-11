بوغبا يسقط في اختبار المنشطات

المصدر: البيان

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ذكرت تقارير صحفية إيطاليا ثبوت تناول الفرنسي بول بوغبا، لاعب يوفنتس للمنشطات

وقالت صحيفة "سبورت فيس" الايطالية أن الفحوصات أثبتت تعاطي بول بوغبا منشطات تحتوي التستستيرون، المحظورة رياضيًا.

وأفادت الصحيفة أن عينة بوغبا جاءت إيجابية بعد مباراة يوفنتوس ضد أودونيزي بمنافسات الدوري الايطالي.

وعانى بوغبا من عدة اصابات أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب خلال السنوات الأخيرة.

ويترقب أنصار يوفنتوس قرارًا ضد بوغبا من رابطة الدوري الايطالي خلال الساعات المقبلة التي ستحدد مصيره.

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