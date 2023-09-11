فولر: لا ينبغي الخوف من مواجهة فرنسا

المصدر: د ب أ

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قال رودي فولر مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، والذي يساهم في القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت، للاعبي الفريق إنه لا ينبغي لأحد أن يخشى مواجهة المنتخب الفرنسي وصيف بطل كأس العالم 2022 ، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الألماني عن مدرب جديد للمنتخب.

وأعلن الاتحاد الألماني أمس الأحد رحيل هانزي فليك عن منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، وذلك عقب هزيمة الفريق أمام نظيره الياباني 1 / 4 أمس الأول السبت في مباراة ودية.

وكانت الهزيمة هي الثالثة للمنتخب الألماني على التوالي وجاءت استمرارا لسلسلة من النتائج المتواضعة للمنتخب الألماني.

وسيتولى قيادة المنتخب الألماني في مباراته الودية المقررة أمام نظيره الفرنسي غدا الثلاثاء في دورتموند، رودي فولر مدير المنتخب وهانيس فولف مدرب منتخب تحت 20 عاما ومساعده ساندرو فاجنر.

وقال فولر، الذي سبق له تدريب المنتخب الألماني بين عامي 2000 و2004 :"يجب أن نستعيد رصيدنا (لدى الجماهير)."

ولن تكون مهمة المنتخب الألماني سهلة أمام نظيره الفرنسي الذي يقوده كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

فلم يحقق المنتخب الألماني أي فوز على نظيره الفرنسي منذ أن فاز عليه في دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2014، التي انتهت بتتويج المنتخب الألماني بالبطولة تحت قيادة يواخيم لوف.

وبعدها التقى الفريقان بعضهما البعض ست مرات، شهدت أربعة انتصارات لفرنسا وتعادلين.

ومع ذلك، أبدى فولر ثقته في أن المنتخب الألماني، بتواجد لاعبين أمثال إيلكاي جوندوجان ومارك-أندري تير شتيجن وأنتونيو روديجر وجوشوا كيميش، يمكن أن يؤدي بشكل أفضل، بل ويجب عليه ذلك.

وأضاف فولر :"يمكن للاعبين أن يفعلوها، هم جميعا من أندية قمة، يظهرون فيها قدراتهم، وأتوقع نفس الشيء في مباراة الغد."

وأضاف فولر :"أمامنا مباراة أمام أفضل منتخب في أوروبا في الوقت الحالي. وستكون المهمة صعبة. لكننا نظل منتخب ألمانيا".

وقد يفتقد المنتخب الألماني جهود نيكلاس زوله الذي يغيب عن الفريق الآن لظروف إنجاب طفله الثاني.

وبدأ الاتحاد الألماني يواجه ضغوطا لتعيين مدرب جديد للمنتخب الأول قبل وقت كاف من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.

ويرحب الكثيرون بتعيين يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لليفربول الإنجليزي، لكن جوليان ناجلسمان يعد المرشح الأبرز.

وكان الاتحاد الألماني قد عين فليك مديرا فنيا للمنتخب في 2021 بعد أن قرر يواخيم لوف الرحيل عن المنصب بعد فترة طويلة قاد فيها الفريق للتتويج بلقب كأس العالم 2014 .

وتعرض المنتخب الألماني للهزيمة الثالثة على التوالي هذا العام، ليعلن الاتحاد الألماني أمس الأحد الاستغناء عن خدمات فليك، بعد أن قاد المنتخب لأربعة انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس مستبعدا أن يتولى فولر منصب المدير الفنتي للمنتخب الألماني، وقد سبق وتولى المنصب بين عامي 2000 و2004 .

وتتطلع الجماهير إلى تعيين يورجن كلوب مدربا للمنتخب الألماني، لكن مدرب بوروسيا دورتموند السابق، يرتبط بعقد مع ليفربول يستمر حتى عام 2026 وقد رفض في وقت سابق تدريب المنتخب.

ويوجه الاتحاد الألماني أنظاره نحو جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، والذي لم يتول أي منصب تدريبي منذ إقالته من النادي البافاري في مارس الماضي.

ولا يزال ناجلسمان يمتلك عقدا مع بايرن حتى عام 2026، لكن بايرن قد يكون مهتما أيضا بإيجاد حل لهذه القضية.

لكن لم تتضح الصورة بعد بشأن استعداد ناجلسمان لتولي تدريب فريق غير مستقر بعد تجربته التي انتهت بالإقالة من بايرن ميونخ.

وكان رالف رانجنيك المدرب السابق للايبتسيج قد أبدى رغبة في تولي تدريب المنتخب، لكنه يبدو سعيدا في الوقت الحالي في تدريب المنتخب النمساوي.

وتردد أن قائمة المرشحين لدى الاتحاد الألماني تتضمن أيضا أوليفر جلاسنر الذي قاد آينتراخت فرانكفورت للقب الدوري الأوروبي عام 2022 .

وكان النمساوي جلاسنر قد أقيل من تدريب آينتراخت فرانكفورت في نهاية الموسم الماضي ولا يشغل أي منصب حاليا، وفي حال اختياره، سيصبح أول مدرب أجنبي للمنتخب الألماني.

كذلك يعد شتيفان كونتس المدرب السابق لمنتخب الشباب الألماني تحت 21 عاما والحالي للمنتخب التركي، مرشحا لدى الاتحاد الألماني خاصة في ظل أسلوبه الجيد والبناء في التواصل مع اللاعبين.



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