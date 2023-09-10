فوز مثير للجبل الأسود على بلغاريا في تصفيات أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

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حقق منتخب الجبل الأسود فوزا في الدقائق الأخيرة على ضيفه البلغاري 2 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة السابعة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

ورفع منتخب الجبل الأسود رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر منتخب المجر، ومتقدما بفارق نقطة عن منتخب صربيا الذي خاض مباراة أقل منه.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد منتخب بلغاريا عند نقطتين في المركز الرابع قبل الأخير، بفارق الأهداف فقط عن ليتوانيا متذيل الترتيب.

وتقدم ستيفان سافيتش لمنتخب الجبل الأسود في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك بريسلاف بوركوف التعادل لمنتخب بلغاريا في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ستيفان يوفيتيتش الهدف الثاني لمنتخب الجبل الأسود.



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