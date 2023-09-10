تأجيل عودة أنتوني إلى تدريبات يونايتد بسبب مزاعم اعتداء

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إنه قرر تأجيل عودة المهاجم أنتوني للتدريبات بسبب مزاعم اعتداء على صديقته أدت إلى تحقيق الشرطة.

وأعلن يونايتد في وقت سابق تعامله "بجدية" مع ادعاءات الاعتداء المرتبطة بلاعبه التي أدت إلى استبعاده من تشكيلة البرازيل في مباراتين بتصفيات كأس العالم.

وأكد متحدث باسم أمانة الأمن العام في البرازيل لرويترز أن تحقيقات الشرطة جارية في قضية أنتوني.

وقال النادي الإنجليزي في بيان "كان من المقرر عودة اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية إلى التدريبات غدا الاثنين، لكن تم الاتفاق مع أنتوني على تأجيل عودته حتى إشعار آخر لمتابعة الادعاءات".

ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير تفيد بمزاعم اعتداء جسدي من أنتوني ضد صديقته السابقة جابرييلا كافالين. ونفى اللاعب ارتكاب أي مخالفات.

وتابع يونايتد "نحن ندين العنف وسوء المعاملة وندرك أهمية حماية جميع الأطراف، ونعترف بتأثير الادعاءات على الناجين من الانتهاكات".

وكان يونايتد أعار مهاجمه ميسون جرينوود إلى خيتافي الإسباني تجنبا "للإلهاء" بعد مواجهة مزاعم بالاعتداء .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز