مقدونيا الشمالية تفسد انطلاقة سباليتي بتعادل مع إيطاليا

المصدر: رويترز

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سجل إنيس باردي قائد مقدونيا الشمالية هدفا من ركلة حرة رائعة ليلغي تقدم إيطاليا بضربة رأس تشيرو إيموبيلي ويفرض التعادل 1-1 على الزوار في المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم السبت مفسدا انطلاقة المدرب لوتشيانو سباليتي مع المنتخب الأزرق.

هيمنت إيطاليا بطلة أوروبا خارج أرضها وسجل إيموبيلي برأسه بعد الاستراحة بعد أن سدد نيكولو باريلا في العارضة من مسافة بعيدة.

لكن لاعب الوسط باردي أسعد الجماهير المحلية حين أدرك التعادل بركلة حرة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا بالشباك في الدقيقة 81.

وقال سباليتي الذي تولى قيادة إيطاليا الشهر الماضي بعد استقالة روبرتو مانشيني لينتقل لتدريب السعودية "استقبلنا القليل من الهجمات لكن كان يمكننا التحلي بفاعلية أكبر".

وأضاف "عانينا حين أصبحت المباراة فوضوية ولم نكن جاهزين لإعادة الصلابة الدفاعية لذا كان تشتيت الكرات من لاعبي الوسط غالبا".

وتبقى إيطاليا في المركز الثالث بأربع نقاط متساوية مع مقدونيا الشمالية رابعة الترتيب لكنها لعبت ثلاث مباريات مقابل أربع مباريات لمقدونيا الشمالية.

وتتصدر إنجلترا، التي خاضت مباراتين أكثر من إيطاليا، المجموعة برصيد 13 نقطة بعد تعادلها اليوم 1-1 أمام أوكرانيا صاحبة المركز الثاني بسبع نقاط من أربع مباريات.

وتستضيف إيطاليا المباراة القادمة أمام أوكرانيا في سان سيرو يوم الثلاثاء.

استحوذت إيطاليا على الكرة بنسبة 85 في المئة خلال شوط أول فوضوي شهد هدفا لباريلا في الدقيقة الثالثة لكنه ألغي للتسلل.

ونال أصحاب الضيافة فرصا وكان بإمكان المهاجم بويان ميوفسكي أن يصعق إيطاليا في الدقيقة 19 حين سدد ضربة رأس بجوار المرمى.

وسدد لاعب وسط إيطاليا ساندرو تونالي في القائم بعد وقت قليل، بينما تصدى الحارس المقدوني ستولي ديميتريفسكي لفرصة برايان كريستانتي من مدى قريب.

واشتكى بعض من لاعبي إيطاليا من حالة الملعب لكنها لم تمنع الزوار من افتتاح التسجيل عبر إيموبيلي في الدقيقة 47.

لكن مقدونيا الشمالية، التي حرمت إيطاليا من التأهل لكأس العالم 2022 بعد التغلب عليها في الملحق، قضت وقتا أطول في نصف ملعب منافستها، وكان يمكن لإليف إلماس أن يتعادل من تسديدة بعيدة المدى مرت بجوار القائم.

وحسم باردي التعادل متأخرا ليمنح مقدونيا الشمالية دفعة قبل زيارة مالطا متذيلة الترتيب يوم الثلاثاء المقبل.

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