مدرب المنتخب الألماني يترقب دورا مهما من توماس مولر

المصدر: د ب أ

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قال هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إنه يتوقع أن يلعب النجم توماس مولر دورا مهما من جديد مع الفريق خلال استعداداته لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا.

وأعاد فليك اللاعب مولر، الذي خاض 121 مباراة دولية وسجل 44 هدفا متفوقا في ذلك على جميع اللاعبين الحاليين بالمنتخب، إلى قائمة الفريق قبل مباراتيه الوديتين المقررتين أمام اليابان وفرنسا اليوم السبت ويوم الثلاثاء المقبل في فولفسبورج ودورتموند، على الترتيب.

وقال فليك قبل المباراة المرتقبة اليوم أمام اليابان :"غياب نيكلاس فولكروج (بسبب إصابة في الفخذ) أجبرنا على اختيار لاعب آخر"، وذلك في إشارة إلى مولر المتوج مع المنتخب بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل والذي يتم العام 34 من عمره يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف فليك :"توماس لاعب يتمتع بالخبرة. وكافح لإثبات مكانته من جديد مع بايرن ميونخ في الأسابيع الأخيرة. لقد شارك وأدى بشكل جيد."

وكان مولر قد غاب عن أغلب فترة استعدادات بايرن للموسم بسبب الإصابة.

وقال فليك :"هو ببساطة يشكل إضافة لأي فريق. توماس يتمتع بخبرة كبيرة. هو لاعب ينحي غروره جانبه ويرى الصورة الكبيرة... توماس يمكنه أن يلعب دورا مهما للغاية بالنسبة لنا، بل دور حاسم."

وكان مولر قد خاض المباراة رقم 121 مع المنتخب الألماني في أول ديسمبر 2022، عندما فاز الفريق على نظيره الكوستاريكي 4 / 2 قبل وداع كأس العالم 2022 من دور المجموعات.



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