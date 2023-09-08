السعودية في المركز الثاني ..7 مليارات دولار أنفقتها الأندية في الانتقالات

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة أن أندية كرة القدم بلغت أعلى مستوى على الإطلاق في الإنفاق عند 7.36 مليارات دولار لإبرام صفقات انتقال اللاعبين في فترة انتقالات منتصف العام لعام 2023.

وأضاف الفيفا في بيان إن الرقم الذي تم التوصل إليه في الفترة ما بين الأول من يونيو حزيران والأول من سبتمبر أيلول يمثل زيادة بنسبة 47.2 في المئة مقارنة بفترة انتقالات منتصف العام في 2022 وزيادة بنسبة 26.8 في المئة مقارنة بالرقم القياسي السابق لنفس الفترة والمسجل في عام 2019.

وقال إيميليو جارسيا سيلفيرو، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال بالفيفا "تصدرت إنجلترا القائمة...فيما يتعلق بالإنفاق على رسوم الانتقالات (1.98 مليار دولار)، وعدد الصفقات الواردة (449) وعدد الصفقات المنتقلة للخارج (514).

"ومع ذلك، كانت ألمانيا هي الأولى من حيث إيرادات صفقات الانتقال (1.11 مليار دولار)، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تحصل فيها أندية من اتحاد واحد على أكثر من مليار دولار في فترة انتقالات منتصف العام وحدها".

وجاءت السعودية في المركز الثاني من حيث الإنفاق بإجمالي 875.4 مليون دولار، بعد تعاقد مجموعة من اللاعبين أمثال النجم البرازيلي نيمار والمهاجم السنغالي ساديو ماني ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو مع الأندية السعودية.

وقال الفيفا إنه نتيجة لذلك، استحوذت أندية منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على 14 في المئة من الإنفاق العالمي على الانتقالات، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها أندية من اتحاد غير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 10 في المئة من المبلغ الإجمالي.

واكملت فرنسا (859.7 مليون دولار) أول ثلاثة مراكز بين أكبر الدول المنفقة على صفقات انتقال اللاعبين، متقدمة على ألمانيا (762.4 مليون دولار) وإيطاليا (711.0 مليون دولار) وإسبانيا (405.6 ملايين دولار).

وعلى صعيد كرة القدم للسيدات، زاد الإنفاق على رسوم الانتقالات بأكثر من الضعف مقارنة بفترة انتقالات منتصف العام في 2022، ليصل إلى رقم قياسي جديد في الفترة ذاتها ببلوغه ثلاثة ملايين دولار.



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