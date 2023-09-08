(فيفا) يبرز الأرقام القياسية في سوق الانتقالات الصيفية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تقريراً موجزاً عن الانتقالات الدولية للفترة الممتدة بين الأول من يونيو والأول من سبتمبر، حيث تضمّن التقرير تحليلاً لأنشطة الانتقالات الدولية للاعبين خلال فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، وبرزت فيه مجموعة من الأرقام القياسية في كرة القدم ضمن فئتي الرجال والسيدات على حد سواء.

وأوضح (فيفا) عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، أن رسوم الانتقالات حطمت كل الأرقام القياسية السابقة، حيث بلغت قيمتها 36ر7 مليار دولار أمربكي في فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، بزيادة قدرها 2ر47% عن فترة التسجيل لمنتصف العام 2022 و8ر26% عن الرقم القياسي السابق المسجل في منتصف العام 2019.

وقال إيميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في (فيفا) : "تربعت إنجلترا على عرش الانتقالات الدولية في فترة التسجيل لمنتصف العام 2023، فبلغت قيمة رسوم الانتقالات فيها 98ر1مليار دولار أمريكي، حيث وصل عدد صفقات الشراء إلى 449 والبيع 514، أما ألمانيا فقد حققت المركز الأول من حيث المداخيل الناتجة عن رسوم الانتقالات (11ر1 مليار دولار أميركي)، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الأرباح التي حققتها الأندية التابعة لاتحاد وطني واحد عتبة المليار دولار أمريكي في فترة منتصف العام".

وتابع تقرير (فيفا) أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الثاني من حيث الإنفاق بقيمة إجمالية بلغت 4ر578 مليون دولار أمريكي، متفوقة على فرنسا 7ر859 مليون دولار أمريكي) وألمانيا ر762.4 مليون دولار أمريكي) وإيطاليا (711 مليون دولار أمريكي) وإسبانيا (6ر405 مليون دولار أمريكي). ونتيجة لذلك، بلغت حصة أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 14% من مجموع نفقات الانتقالات الدولية، وهي المرة الأولى التي تتخطى حصة الأندية التابعة لاتحاد قاري من خارج أوروبا نسبة 10% من المجموع.

أما بالنسبة لكرة قدم السيدات، فقد علق جارسيا سيلفيرو قائلاً: "لقد ارتفع عدد الانتقالات للسنة السادسة على التوالي، فشهدت فترة التسجيل لمنتصف العام 829 صفقة، 66 منها مقابل رسوم. وهذان رقمان قياسيان بزيادة قدرها 1ر19% و3ر83% توالياً عن الأرقام السابقة".

كذلك برزت هيمنة القارة الأوروبية في كرة قدم السيدات، مع إتمام 634 صفقة شراء مقابل 565 صفقة بيع، وجاءت ألمانيا في المقدمة من حيث صفقات الشراء (55) أما فرنسا فكانت حصة الأسد من نصيبها في صفقات البيع (53)، وفي السياق نفسه، تضاعفت الرسوم التي أنفقتها الأندية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت إلى 3 ملايين دولار أمريكي.

وأوضح التقرير أن رسوم وكلاء اللاعبين بلغت آفاقاً غير مسبوقة، حيث وصلت قيمتها أثناء فترة التسجيل لمنتصف العام إلى 6ر696 مليون دولار أمريكي، بمجموع 853 مليون دولار أمريكي طوال العام 2023، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9ر36% عن مجموع الرسوم لسنة 2022 بأكملها، وأكثر من أي سنة أخرى من السنوات السابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز