جويندوجان يرتدي شارة قيادة المنتخب الألماني أمام اليابان

المصدر: د ب أ

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قال هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، إن إلكاي جويندوجان سيرتدي شارة قيادة المنتخب في المباراة الودية أمام المنتخب الياباني المقرر إقامتها غدا السبت.

ويستمر غياب قائد المنتخب مانويل نوير بعدما تعرض لكسر في القدم، لذلك سيرتدي لاعب وسط برشلونة الإسباني شارة القيادة.

وكان جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، ارتدى من قبل شارة القيادة، وتم ترشيح اللاعبين الاثنين لارتداء شارة القيادة من قبل فليك.

وقال جويندوجان /32 عاما/ في مؤتمر صحفي قبل خوض مباراته الـ68 لألمانيا :" أنا شاكر للثقة في. شرف كبير لي أن أقود الفريق".

وكان جويندوجان توج بالثلاثية (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي.

ويعد المنتخب الألماني حاليا في أدنى مستوياته بعدما ودع بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر في ديسمبر الماضي من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

ويخوض المنتخب الألماني مباريات ودية في الفترة الحالية استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.

وترك فليك الباب مفتوحا أمام جويندوجان وكيميتش لارتداء شارة القيادة في بطولة أمم أوروبا التي تقام في شهري يونيو يوليو المقبلين.

وقال فليك عن نوير: " الوضع بالنسبة لمانويل نوير هو أنه عليه في البداية أن يستعيد مستواه".

ولم يعلن المدير الفني صراحة ما إذا كان كيميتش سيلعب في مركز الظهير الأيمن أمام اليابان، وقال :" جوشوا لاعب محترف للغاية ولاعب جماعي. يضع نفسه في خدمة الفريق. مهمتنا كمدربين أن نضعه في المكان الذي يمكنه أن يقدم فيه أفضل ما عنده".

وأضاف فليك أن جوشوا /28 عاما/ لاعب مهم للغاية بالنسبة لألمانيا، حيث يمكنه أن يضيف قيمة للفريق في عدة مراكز.

ولعب كيميتش في وسط الملعب تحت قيادة فليك، باستثناء مواجهة كوستاريكا في دور المجموعات بكأس العالم. وأثبت اللاعب نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط المدافعين في العالم.

ويعود نيكلاس شوله، مدافع بوروسيا دورتموند، للتشكيل الأساسي غدا السبت بعدما استبعد في المباريات الخمس الأولى هذا العام.

وأكد فليك هذا، ولكنه أعطى أملا لماليك ثياو مدافع ميلان الإيطالي، الذي يبدو أنه سيغيب عن التشكيل الأساسي.

وقال المدير الفني :" نحن سعداء بتطور ماليك".

ويدخل المنتخب الألماني المباراة الودية أمام اليابان بدون تحقيق أي فوز في أربع مباريات.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الفرنسي بعدها بثلاثة أيام.

يذكر أن المباراة الودية التي ستقام بفولفسبورج بيعت تذاكرها بالكامل رغم أن المنتخب الألماني خسر أمام اليابان في قطر.



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