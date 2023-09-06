طلاب الأرجنتين يكرّمون ميسي بصورة ضخمة من البلاستيك المعاد تدويره

المصدر: رويترز

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رسم طلاب مدارس ثانوية في الأرجنتين، صورة ضخمة لنجم كرة القدم ليونيل ميسي، من ألوف أغطية الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها، وانتشر مقطع فيديو لهذا العمل الفني الرائع على نطاق واسع عبر الانترنت.

وبعد ما يقرب من تسعة أشهر على قيادة النجم الأرجنتيني للمنتخب الوطني للفوز بكأس العالم، فإن الدولة العاشقة لكرة القدم غارقة في ركود اقتصادي عميق وانقسامات سياسية، لكن يبدو أن حب ميسي غطى على كل شيء.

وتغطي الصورة الجديدة، أرضية فناء مدرسة ثانوية في الهواء الطلق في حي جراند بورج خارج العاصمة بوينس أيرس.

ونشر سيباستيان راميريز، المعلم في المدرسة، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر على نطاق واسع يعطي تقييما واسع النطاق لإرث ميسي.

وأظهر مقطع فيديو لكواليس تجهيز الصورة العملاقة، عشرات الأطفال وهم ينحنون فوق تصميم مرمز بالألوان وصناديق من أغطية الزجاجات متناثرة حولهم.

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