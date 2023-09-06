ساكا يفوز بجائزة أفضل لاعب إنجليزي في العام مرة أخرى

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الثلاثاء فوز المهاجم بوكايو ساكا بجائزة أفضل لاعب إنجليزي للعام الثاني على التوالي.

واختارت الجماهير ساكا لاعب أرسنال (22 عاما) أفضل لاعب في موسم 2022-2023 متفوقا على لاعب الوسط جود بلينجهام والمهاجم هاري كين اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وسجل ساكا، الذي ظهر لأول مرة مع منتخب إنجلترا في أكتوبر 2020، سبعة أهداف في عشر مباريات خلال العام الماضي مع إنجلترا بينها ثلاثة أهداف في كأس العالم 2022.

وفاز بجائزة أفضل لاعب خلال فوز إنجلترا الافتتاحي 6-2 على إيران في قطر 2022 وكذلك في الانتصارات على أوكرانيا ومقدونيا الشمالية في تصفيات بطولة أوروبا 2024، وشهدت المباراة الأخيرة أول ثلاثية في مسيرته.

وساكا، الذي تفاجأ بالخبر في قاعدة تدريب منتخب إنجلترا في سانت جورج بارك في يوم ميلاده الثاني والعشرين، تم اختياره مؤخرا كأفضل لاعب شاب في الموسم وكان ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز للعام.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه سيتم الإعلان عن أفضل لاعبة إنجليزية لموسم 2022-2023 في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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