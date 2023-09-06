ديوكوفيتش يتغلب على الحرارة وفريتز ليتأهل لقبل نهائي أمريكا المفتوحة

المصدر: رويترز

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تغلب نوفاك ديوكوفيتش على الحرارة الشديدة وتيلور فريتز 6-1 و6-4 و6-4 ليبلغ الدور قبل النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء ليواصل سعيه للقبه الرابع في فلاشينج ميدوز، وهو ما سيعادل الرقم القياسي لمارجريت كورت البالغ 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

مع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى إلى مئة فهرنهايت (38 درجة مئوية)، قدم ديوكوفيتش جهدا رائعا وحاسما وحسن سجله ضد منافس أمريكي في بطولة أمريكا المفتوحة إلى 12 انتصارا بدون أي هزيمة.

وبينما انتهت مسيرة فريتز في البطولة الكبرى، ضمنت الولايات المتحدة وجود لاعب واحد على الأقل في الدور قبل النهائي في فردي الرجال، حيث يلتقي فرنسيس تيافو وبن شيلتون في مواجهة أمريكية خالصة على ملعب آرثر آش في وقت لاحق اليوم حيث ينتظر ديوكوفيتش الفائز منهما من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وقال ديوكوفيتش "من المتوقع بالطبع أن تساند الجماهير اللاعب صاحب الأرض ولا شيء خطأ في ذلك. أنا في الواقع أحب الطاقة الناتجة عن مثل هذه الأجواء في الملعب الرئيسي هنا.

"سواء أقيمت المباريات نهارا أو ليلا فالجماهير حاضرة. لا مشكلة في ذلك. أتألق بهذه الطاقة وأحاول استخدامها كوقود. لقد لعبت في هذا الملعب لسنوات عديدة والعديد من المباريات الملحمية لا أستطيع الانتظار لمباراة أخرى في غضون أيام قليلة".

وفي يوم حار للغاية، أشعلت كوكو جوف البالغ عمرها 19 عاما دفء جماهير آرثر آش، متفوقة على اللاتفية إيلينا أوستابنكو 6-صفر و6-2 لتصبح أصغر أمريكية تصل إلى قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة منذ سيرينا وليامز في 2001.

لكن فريتز لم يتمكن من مواصلة الحفل، رغم أن اللاعب البالغ عمره 25 عاما أتيحت له الفرص، لكنه لم يتمكن من استغلالها سوى مرتين فقط من 12 فرصة لكسر الإرسال بينما ارتكب 51 خطأ سهلا أي ما يقرب من ضعف ما ارتكبه منافسه الصربي البالغ 26 خطأ.

وخسر فريتز جميع المواجهات السبعة التي خاضها مع ديوكوفيتش ولم يهزم مطلقا على أي من المصنفين العشرة الأوائل في إحدى البطولات الأربع الكبرى لكنه بلغ دور الثمانية بأداء رائع وهو اللاعب الوحيد الذي لم يخسر مجموعة واحدة وفقد إرساله مرة واحدة فقط في 50 شوطا كان الإرسال معه.

ولم يهدر ديوكوفيتش أي وقت وكسر إرسال منافسه ثلاث مرات ثم فاز بالمجموعة الأولى بضربة إرسال ساحقة.

وحافظ فريتز على إرساله أخيرا ليفتتح المجموعة الثانية لكنه سرعان ما شعر بالضغط مرة أخرى وكسر ديوكوفيتش إرسال المصنف التاسع للمرة الرابعة ليتقدم 2-1 ويختتم المجموعة بنفس الأسلوب الرائع بضربة إرسال ساحقة.

ومع وقوف الجماهير خلفه، أبدى فريتز المزيد من المقاومة في المجموعة الثالث لكنه لم يتمكن من إيجاد طريق للعودة، حيث حصل اللاعب الصربي البالغ عمره 36 عاما على كسر إرسال حاسم والنتيجة 5-4 ثم حافظ على إرساله ليحسم فوزه.

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