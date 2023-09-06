إلغاء دوري وكأس بوليفيا لكرة القدم بسبب مزاعم فساد

المصدر: رويترز

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قرر الاتحاد البوليفي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إلغاء الدوري والكأس المحليين لكرة القدم وسط تحقيقات بشأن مزاعم فساد وتلاعب بنتائج المباريات.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن دعا الاتحاد البوليفي للعبة إلى اجتماع غير عادي مع 17 ناديا من الدرجة الأولى ومندوبين من تسعة اتحادات إقليمية تابعة له لتحديد مستقبل بطولة الدوري الوطني وكأس سيمون بوليفار.

وكان الاتحاد البوليفي للعبة قد قدم شكوى جنائية أمس الاثنين إلى مكتب المدعي العام في لا باز ضد لاعبين ومسؤولين وحكام بسبب مزاعم تورطهم في شبكة فساد مخصصة للتلاعب بنتائج المباريات الرسمية والرشوة والمراهنات غير القانونية في عالم كرة القدم.

وقال فرناندو كوستا رئيس الاتحاد البوليفي للعبة في مؤتمر صحفي "تقرر إلغاء البطولة التي تقام بنظام المجموعات وكأس المحترفين... بعد وجود مؤشرات جدية تكفي لإلغاء البطولتين".

وأضاف كوستا أن بطولة قصيرة جديدة ستقام حتى نهاية العام الحالي، على الرغم من أنها ستتطلب موافقة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)‭ ‬ وستحدد من سيتأهل لبطولات 2024 الدولية.

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