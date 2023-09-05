إقالة بيلدا مدرب المنتخب الإسباني للسيدات

المصدر: رويترز

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قال مصدر قريب من الأمر اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر الاستغناء عن خدمات خورخي بيلدا مدرب المنتخب الوطني الفائز بكأس العالم للسيدات .

وأثار لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عاصفة من الجدل في البلاد وخارجها بعد مشكلته مع اللاعبة جيني إيرموسو عقب فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني قبل 15 يوما.

وقال المصدر إن مجلس الإدارة الجديد الذي تم تشكيله بعد إيقاف روبياليس من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) وافق على إنهاء عقد بيلدا الذي يعتبر حليفا وثيقا لروبياليس.



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