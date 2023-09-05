غياب فيرجسون عن أيرلندا بالتصفيات الأوروبية

المصدر: رويترز

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سيغيب المتألق إيفان فيرجسون مهاجم برايتون آند هوف ألبيون عن مباراتي أيرلندا المقبلتين في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بسبب إصابة في الركبة.

وسجل فيرجسون ثلاثة أهداف في فوز برايتون 3-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، لكنه أصيب خلال المباراة.

وقال الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في بيان "سيغيب إيفان فيرجسون مهاجم جمهورية أيرلندا عن مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام فرنسا وهولندا".

وأضاف "التحق فيرجسون بمعسكر المنتخب يوم الأحد، لكن بعد تقييم حالته مع الجهاز الطبي لأيرلندا، تقرر استبعاده من المباراتين".

وأصيب المهاجم البالغ عمره 18 عاما قرب النهاية وخرج من الملعب قبل تسع دقائق من النهاية. وكان من المتوقع أن يقود فيرجسون هجوم أيرلندا بعدما سجل أربعة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وشارك المهاجم الشاب في ست مباريات مع أيرلندا حيث كان ظهوره الدولي الأول في نوفمبر تشرين الأول 2022. وسجل فيرجسون هدفه الدولي الأول في مباراة ودية أمام لاتفيا في مارس .

وسجل فيرجسون هدفه الثاني مع أيرلندا في الجولة السابقة من التصفيات خلال الفوز 3-صفر على جبل طارق.

وهذا الفوز الوحيد لمنتخب بلاده في ثلاث مباريات بتصفيات المجموعة الثانية.

وستلعب أيرلندا ضد فرنسا في باريس يوم الخميس قبل أن تستضيف هولندا يوم الأحد المقبل.



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