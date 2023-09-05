ندومبيلي وسانشيز ينضمان لغلطة سراي من توتنهام

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

‭ ‬أعلن غلطة سراي بطل تركيا تعاقده مع لاعب الوسط تانجي ندومبيلي والمدافع دافينسون سانشيز من توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن ندومبيلي تعاقد مع الفريق التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء مقابل 12.8 مليون جنيه إسترليني (16.16 مليون دولار).

وسجل اللاعب البالغ عمره 26 عاما عشرة أهداف في 91 مباراة في كافة المسابقات مع توتنهام بعد انضمامه من أولمبيك ليون في 2019.

وخاض الدولي الفرنسي فترات إعارة مع ناديه السابق ليون ونابولي بطل الدوري الإيطالي.

ووقع سانشيز (27 عاما) عقدا لمدة أربع سنوات مع خيار التمديد لعام آخر بعد أن دفع غلطة سراي 8.1 مليون جنيه إسترليني لقلب الدفاع الكولومبي الدولي.

ويغادر سانشيز توتنهام بعد خوضه 207 مباريات في ستة مواسم عقب انضمامه للفريق اللندني في 2017 قادما من أياكس أمستردام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز