فيفا يكشف مواعيد التأهل القاري لكأس العالم 2026

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدأ منتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية وحامل لقب النسخة الأخيرة لكأس العالم 2022 بقطر رحلة التأهل للمونديال القادم 2026 مع أول مباراة في التصفيات تجري بعد ثلاثة أيام حيث تستمر التصفيات حتي الختام بملحق قاري تجري منافساته خلال شهر مارس 2026 .

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين :"ستبدأ المنافسات بثلاث مواجهات نارية يوم الخميس المقبل حيث تجمع الأولى بين الأرجنتين والإكوادور، والثانية بين باراجواي وبيرو، والثالثة بين كولومبيا وفنزويلا، بينما تُستكمل مواجهات الجولة الأولى من المباريات في اليوم التالي بمباراتين اثنتين بين أوروجواي وتشيلي، وبين البرازيل وبوليفيا".

وأضاف:"بعد نسخة هي الأكثر نجاحاً بتاريخ البطولة الكروية الأهم التي يُنظّمها الفيفا والتي استضافتها قطر وشهدت كسر العديد من الأرقام القياسية داخل وخارج الملاعب، تأتي نسخة عام 2026 لتحمل معها 48 منتخباً في النهائيات للمرة الأولى على الإطلاق، وستعرف هوية الفريق الفائز بالكأس الغالية بتاريخ 19 يوليو 2026"

يُذكر أن الملحق القاري للتصفيات سيجري في موقع واحد خلال شهر مارس 2026، وسيتم بنهايته حسم هوية آخر منتخبين متأهلين للنهائيات.

وصدق المجلس الأهلي للفيفا عام 2017 علي عدد المقاعد المخصصة للاتحادات القارية بواقع 5ر8 مقاعد للاتحاد الآسيوي مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري ، و5ر9 مقاعد لقارة أفريقيا مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري ، و5ر6 مقاعد لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي مع تأهل منتخبين اثنين للملحق القاري، ومثلهما لإتحاد أمريكا الجنوبية ، ومقعد ونصف المقعد لاتحاد أوقيانوسيا مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري، و16 مقعدا لقارة أوروبا .

وذكر فيفا أنه بالنسبة لقارة أسيا، فإن المرحلة الأولى للتصفيات تنطلق في أكتوبرالمقبل ، وتنطوي على سلسلة من 10 مواجهات ثنائية (ذهاب وإياب) بين 20 منتخباً آسيوياً تتأهل بموجبها 10 فرق إلى المرحلة الثانية التي تدور رحاها بين نوفمبر المقبل ويونيو 2024، وتشمل تسع مجموعات تضمّ كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

وأوضح فيفا أنه تم الكشف عن تفاصيل المواجهات للدول الـ 46 الأعضاء بالاتحاد الآسيوي للعبة بحسب القرعة الخاصة بمرحلتي التصفيات الأولى والثانية، والتي استضافت مراسمها العاصمة الماليزية كوالالمبور، أما المرحلة الأخيرة من التصفيات فتجري بين سبتمبر 2024 و يونيو 2025، وتشمل ثلاث مجموعات تضمّ كل منها ستة منتخبات، بحيث يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يتنافس المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في ملحق آسيوي.

وتجري منافسات مرحلة المجموعات من الملحق الآسيوي بين أكتوبر ونوفمبر 2025 في موقع واحد، بحيث يتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين من ثلاث منتخبات، يتأهل المنتخبان صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يتأهل المنتخبان صاحب المركز الثاني في كل مجموعة إلى مواجهة إقصائية واحدة، يبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري .

وأضاف فيفا أنه بالنسبة لقارة أفريقيا فانه بموجب القرعة التي جرت في 13 يوليو الماضي في مدينة أبيدجان الإيفوارية، ستجري المرحلة الأولى من التصفيات بين نوفمبر 2023 و أكتوبر 2025، بحيث يتم تقسيم المنتخبات إلى تسع مجموعات تضمّ كل منها ستة فرق ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، أما أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني فتتقدم إلى ملحق أفريقي تجرى منافساته في نوفمبر 2025. يُلعب الملحق الأفريقي بنمط مواجهتي نصف نهائي منفردتين في موقع واحد ومباراة نهائية واحدة يتأهل الفائز منها إلى الملحق القاري .

وأوضح أنه بالنسبة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ، فانه ستُشارك منتخبات كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026 بشكل تلقائي نظراً لكونها تتقاسم شرف استضافة البطولة،أما المنتخبات الأربعة الأضعف تصنيفاً في الترتيب الدولي لمنتخبات الرجال فسيخوض كل منها مباراتي ذهاب وإياب في مارس 2024، بحيث يتأهل الفائز في كل من هاتين المواجهتين الثنائيتين إلى المرحلة الثانية من التصفيات القارية والتي تجري بين يونيو 2024 و يونيو 2025،

وتابع:" تم تقسيم التصفيات الي 6 مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات، بحيث يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة التي تدور رحاها في بين سبتمبر ونوفمبر 2025. أما المرحلة الأخيرة، فتشمل ثلاث مجموعات تضمّ كل منها أربعة منتخبات، بحيث يتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يتأهل أفضل منتخبين احتلا المركز الثاني إلى الملحق القاري".

وأشار فيفا " فيما يخص اتحاد أمريكا الجنوبية ، فسوف تجري المنافسات المؤهلة بنمط دوري تتواجه فيه كل المنتخبات مع بعضها بمباراتي ذهاب وإياب وتُختتم منافساته في سبتمبر 2025، بحيث تبلغ المنتخبات الستة الأفضل بنهايته كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع الملحق القاري".

وأضاف:" تتضمن تصفيات اتحاد أوقيانوسيا التمهيدية على ثلاث مراحل، تجري الأول في موقع واحد في سبتمبر 2024 وتتكون من مباراتين فاصلتين بين منتخبات القارة الأربعة الأضعف تصنيفاً في الترتيب الدولي لمنتخبات الرجال ، بحيث يتأهل الفائزان من هاتين المباراتين إلى مواجهة حاسمة يبلغ الفائز فيها المرحلة الثانية".

واوضح:" تم تقسيم المنتخبات الثمانية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين تضمّ كل منها أربعة منتخبات، وتتنافس بنمط الدوري في أكتوبر ونوفمبر ، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة التي تجري منافساتها خلال نافذة المباريات الدولية في موقع واحد في مارس 2025 وبنمط مواجهات نصف نهائي فردية، ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى موقعة حاسمة تحدد هوية الفريق الذي سيتأهل إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يخوض الخاسر الملحق القاري".

وتابع:" في القارة العجوز( اوروبا، تتكون مرحلة المجموعات من 12 مجموعة من خمسة أو أربعة فرق تتنافس فيما بينها بنمط الدوري بمباراتي ذهاب وإياب بين مارس 2025 ونوفمبر 2025، بحيث يتأهل متصدرو ترتيب المجموعات الاثني عشر إلى كأس العالم 2026 مباشرة، أما أصحاب المركز الثاني في المجموعات بالإضافة إلى المنتخبات الأربعة الأفضل تصنيفاً من دوري الأمم الأوروبية 2024/2025 والذين أنهوا منافسات كأس العالم خارج المركزين الأول والثاني، فسيخوضون ملحقاً أوروبياً تجري منافساته في مارس 2026، ويتم تقسيم المنتخبات الـ16 فيه إلى أربع مجموعات تمثِّل كل منها مسار تأهل مكوَّن من أربعة منتخبات، بحيث يخوض كل منتخب في كل مسار مباراة نصف نهائي واحدة، ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي لكل مسار إلى مباراة حاسمة واحدة تجري في نفس نافذة المباريات الدولية، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة في كل مسار من المسارات الأربعة إلى كأس العالم 2026".

وأضاف:" ستتألف مرحلة المجموعات من 12 مجموعة تضم أربعة أو خمسة فرق لخوض مباريات الدوري المُغلق ذهابًا وإيابًا بين مارس ووفمبر 2025، حيث سيتأهل الفائزون في المجموعات مباشرةً لكأس العالم فيفا 2026. سيدخل الفرق الثانية في المجموعات، بالإضافة إلى أفضل أربع فرق فائزة في تصنيف المجموعات من دوري الأمم الأوروبية لعام 2024/25 والذين لم يكونوا ضمن الفرق الأولى والثانية في مجموعات التأهيل، في مرحلة الملحق الأوروبي والذي ستُقام في مارس 2026".

وأضاف:" سيتم سحب قرعه لبطولة الملحقات القارية للفيفا المكونة من 16 فريق لتكوين أربع مسارات تضم كل منها أربعة فرق. والفرق الأربعة في كل مسار ستشارك في نصف نهائي من مباراة واحدة، و بالتبعية، سيتقدم الفائزون إلى المباراة النهائية من مباراة واحدة ضمن نفس نافذة جدول المباريات الدولية. و بالتالي سيتأهل كل فائز من كل مسار من الأربع مسارات لكأس العالم فيفا 2026".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز