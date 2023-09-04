عودة المباريات السعودية الإيرانية لنظام الذهاب والعودة

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين إقامة المباريات التي تجمع بين المنتخبات والأندية السعودية ومنافستها الإيرانية بنظام الذهاب والعودة في البلدين بعد فترة من اللعب على ملاعب محايدة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "جميع المباريات بين المنتخبات الوطنية والأندية التابعة للاتحاد السعودي والاتحاد الإيراني ستقام بنظام الذهاب والعودة".

وأضاف البيان: "جاء هذا التطور عقب الاتفاق بين الاتحادين السعودي والإيراني يوم الاثنين والذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي بخصوصه، يرحب الاتحاد الآسيوي بهذه الخطوة التاريخية التي تعكس التزام الاتحادين السعودي والإيراني في توطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في كلا البلدين".

وتقام مباريات المنتخبات أو الأندية السعودية مع الإيرانية على ملاعب محايدة بعد القرار الصادر عن لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي منذ عام 2016.

وقال الاتحاد الآسيوي أن القرار سيطبق بداية من 19 سبتمبر.

وأضاف: "يؤكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة أطراف اللعبة في هذه المباريات".

ويشهد دور المجموعات لدوري أبطال آسيا عدة مواجهات سعودية إيرانية.

حيث يلعب الاتحاد، بطل الدوري السعودي، مع سيباهان في المجموعة الثالثة. ويواجه الهلال منافسه ناساجي في المجموعة الرابعة بالإضافة لوجود النصر مع بيروزي في المجموعة الخامسة.

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