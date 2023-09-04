فولكروج يودع بريمن برسالة مؤثرة بعد انتقاله إلى دورتموند

المصدر: د ب أ

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ودع المهاجم الألماني الدولي نيكلاس فولكروج جماهير فريقه السابق فيردر بريمن وزملاءه السابقين برسالة فيديو بعد أربعة أيام من إتمام انتقاله إلى بوروسيا دورتموند.

وقال فولكروج في رسالة فيديو نشرها تليفزيون فيردر بريمن اليوم الاثنين "إنه أمر عاطفي، لقد عشت أربع سنوات، في البداية تأثرت عاطفيا بعض الشيء، ولكن بعد ذلك تحسنت بسرعة".

وتوجه فولكروج بشكر خاص إلى فلوريان كوفيلدت المدير الفني السابق لبريمن، الذي أقنعه بالعودة إلى النادي من صفوف هانوفر في 2019 بعدما بدأ مسيرته في قطاعات الناشئين في بريمن.

وأشار فولكروج "لقد وثق دائما في قدرتي على شق طريقي إلى المنتخب الوطني".

ولعب فولكروج دورا بارزا في عودة بريمن إلى البوندسليجا بعدما قضى موسم 2021 /2022 في الدرجة الثانية، ووصف الترقي بأنه أفضل لحظة له في بريمن "لأنك تدرك أن قمت بمحو كل أثار السنوات السابقة".

واقتسم فولكروج صدارة هدافي الموسم الماضي للبوندسليجا مع الفرنسي كريستوفر نكونكو النجم السابق للايبزج برصيد 16 هدفا لكل منهما.

وكان فولكروج يرتبط بعقد مع بريمن حتى صيف 2025 لكنه انتقل إلى دورتموند في صفقة قدرت قيمتها بنحو 15 مليون يورو (16 مليون و200 ألف دولار).

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