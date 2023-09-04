سانشو يرد على تن هاج : لقد كنت كبش فداء لوقت طويل

المصدر: د ب أ

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ادعى جادون سانشو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بأنه كان "كبش فداء لوقت طويل" حيث رد اللاعب على مدربه إريك تن هاج الذي قال إنه استبعده من مباراة أرسنال بسبب أدائه الضعيف في التدريبات.

ولم يسافر الجناح الإنجليزي إلى شمال لندن لخوض المباراة، التي خسرها مانشستر يونايتد 1 / 3 على استاد الإمارات.

وكان سانشو (23 عاما) شارك كبديل في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن تن هاج اتهم المهاجم بأنه لم يصل للمستوى المطلوب ليكون جزءا من مباراة اليوم أمام أرسنال.

وقال المدرب الهولندي عقب الخسارة :" جادون، لم نختاره بسبب أدائه في المران".

وأضاف :"يجب أن يرتفع مستواك كل يوم في مانشستر يونايتد، ويمكننا الاختيار في الخط الامامي. لذلك لم يتم اختياره لهذه المباراة".

بعدها نشر اللاعب على شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) : من فضلك، لا تصدق كل شيء تقرأه! لن أسمح للناس أن تقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، أديت دوري في التدريبات بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع".

وأضاف :" أعتقد أن هناك أسبابا أخرى لهذا الموضوع لن أخوض فيها، لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا غير عادل".

وأردف :" كل ما أريد فعله هو لعب كرة القدم وهناك ابتسامة على وجهي، وأن أساهم مع الفريق".

وأكد :"أحترم كل القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، ألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن لهذا، لهذا أعرف أن كل أسبوع يوجد تحد. سأواصل القتال لهذا النادي مهما حدث".

وعانى سانشو لتقديم أداء ثابت مع الفريق منذ انتقاله لأولد ترافورد من بوروسيا دورتموند في عام 2021.

وسجل اللاعب تسعة أهداف في الدوري وصنع ستة فقط في 58 مباراة مع الفريق، ويجب عليه الآن أن يثبت نفسه لتن هاج للعودة لحساباته في المباراة المقبلة أمام برايتون التي تقام بعد فترة توقف الدوريات لإقامة مباريات دولية للمنتخبات.

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