هدف رايس القاتل يهدي أرسنال فوزاً مثيراً على يونايتد

المصدر: رويترز

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أحرز ديكلان رايس المنضم في صفقة قياسية للنادي وجابرييل جيسوس هدفين في الوقت بدل الضائع ليفوز أرسنال 3-1 على مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 1-1 بعد إلغاء هدف ليونايتد بسبب التسلل وإلغاء ركلة جزاء لأرسنال في منتصف الشوط الثاني.

لكن رايس أطلق تسديدة قوية أبدلت اتجاهها من مدى قريب في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ثم أضاف جيسوس الهدف الثالث بعد مهارة فردية في الثواني الأخيرة ليضمن انتصار أصحاب الأرض.

وقال رايس، المنضم في صفقة قياسية للاعب بريطاني مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (132 مليون دولار)، لشبكة سكاي سبورتس "أعتقد أني سيطرت عليها بذقني ثم أطلقت تسديدة. إذا لم تحاول التسديد فلن تسجل".

وتعرض يونايتد لصدمة لأنه اعتقد أثناء التعادل 1-1 أنه سجل هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة عن طريق البديل أليخاندرو جارناتشو وقبل إلغاء الهدف بواسطة حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال "إنه أمر رائع كيف انقلبت الأمور وحققنا الفوز بالمباراة".

وأضاف "لقد فرضنا سيطرتنا. حدث الأمر ذاته أمام فولهام. الفريق يستحق المزيد، يكون من الرائع متابعة فريق لديه الرغبة في الفوز بهذا الشكل وينجح في تحقيق ذلك".

وكال أرتيتا المديح للاعبه المنضم في صفقة ضخمة.

وقال مدرب أرسنال للصحفيين "إنه صاحب إمكانات فنية ويؤدي بشكل مميز، كما يسدد بدقة ويلعب بقوة ويجيد استخدام القدمين".

وتقدم ماركوس راشفورد بهدف ليونايتد بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 27، لكن مارتن أوديجارد أدرك التعادل لأرسنال بعد دقيقة واحدة بفضل تسديدة أرضية قوية.

وحصل أرسنال على ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني عندما سقط كاي هافرتس أرضا لكن الحكم أنتوني تيلور ألغى قراره بعد مراجعة الإعادة في شاشة جانبية لحكم الفيديو.

وتقدم أرسنال إلى المركز الخامس برصيد عشر نقاط، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة. ويملك توتنهام هوتسبير وليفربول ووست هام يونايتد عشر نقاط أيضا.

ويقبع يونايتد في المركز 11 برصيد ست نقاط من أربع مباريات بعد الخسارة مرتين.

وقال إريك تن هاج مدرب يونايتد "كل شيء سار ضدنا، لكن أعتقد أن الأداء كان جيدا. لم أشاهد التسلل لكن هكذا سارت الأمور. كانت الفوارق ضئيلة جدا اليوم".



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