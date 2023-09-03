كلوب يسدل الستار على قصة صلاح واتحاد جدة

المصدر: د ب أ

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أكد يورجن، كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن موقف النادي لن يتغير فيما يتعلق ببقاء النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، رغم الشائعات عن وجود عرض قياسي عالمي سيصل للاعب خلال هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن النادي رفض 150 مليون جنيه إسترليني "189 مليون دولار" من فريق اتحاد جدة السعودي، وذكر في وقتها إنهم يعتبرون أن مسألة رحيله قد أغلقت نهائياً.

هذا لا يمنع التكهنات التي تفيد بأن بطل الدوري السعودي مستعد للعودة بعرض مالي يبلغ 200 مليون جنيه إسترليني، ولكن كلوب قال إنه رغم أن فترة الانتقالات في السعودية ستظل مفتوحة حتى يوم "الخميس" المقبل، فإن موقف مجموعة "فيناوي" الرياضية المالكة للنادي لن يتغير.

وكان ليفربول فاز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، اليوم "الأحد"، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول بعدما سجل ليفربول هدفين عن طريق دومينيك سوبوسالاي وماتي كاش، لاعب أستون فيلا، بالخطأ في مرمى فريقه.

وقال كلوب عن صلاح :"لم يأت أحد إلي وأخبرني أن هناك شيئا من الممكن أن يحدث أو أي شيء. متأكد للغاية من أنني كنت سأتلقى مكالمة ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف :" وصلاح أيضا لم يظهر لثانية وهو يفكر في شيء آخر باستثناء مباراة أستون فيلا، وكان مشاركا في كل الأهداف".

واوضح أن :"لديه أرقام لا تصدق، ولكن لا توجد مفاجأة في أن يمتلك مثل تلك الأرقام. ولديه الفرص ليتفوق على تلك الأرقام، وهو مشارك في صنع وتجهيز مثل كل هذه الأشياء".

وأكد :"هو لاعب من الطراز العالمي، لا يوجد شك في هذا، وأنا سعيد للغاية لأنه في فريقي".

وقال سوبوسالاي في لقاء تليفزيوني بعد المباراة إن صلاح يرغب في البقاء.

وأضاف :"كما تعملون إنها كرة القدم، الجميع يتحدث. نحن سعداء للغاية ببقائه".

وتابع :" بالطبع نحن نتحدث فيما بيننا ولكنه يريد البقاء، يريد التواجد هنا وأن يكون معنا. نجن سعداء للغاية- نحن بحاجة لأشخاص مثله في الفريق".

وسُئل كلوب عما إذا كان صلاح أوصل له هذه الرسالة.

قال كلوب :" لا. لم يبلغني، ولكنه غير مجبر على هذا. هو يتحدث عن التدريبات وأدائه وسلوكه".

وأردف :" عقدنا اجتماعات هذا الاسبوع ولم تكن عما فعلناه في السابق، كانت عما سنفعله في المستقبل".

وأكد :"كان صلاح مع لجنة قيادة اللاعبين وكانت لديه لحظات تحدث فيها ".

وذكر :"إنه يتواجد معنا بكل تركيزه، وإذا قال سوبوسالاي هذا، حسنا. لا ينبغي على صلاح أن يحضر إلى مكتبي ويقول لي بالمناسبة "أنا لن أرحل".

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