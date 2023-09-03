صلاح يكرر إنجازه بالمساهمة في التسجيل في عشر مباريات متتالية

المصدر: رويترز

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سجل محمد صلاح هدفا في الشوط الثاني في فوز ليفربول 3-صفر على ضيفه أستون فيلا ليكرر إنجازه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالمساهمة في تسجيل الأهداف في عشر مباريات متتالية.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصاءات أن صلاح أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يساهم في تسجيل أو صناعة الأهداف في عشر مباريات متتالية أو أكثر منذ تحقيقه لذلك بين أغسطس وديسمبر 2021.

وبدأ صلاح الموسم بصناعة هدف أمام تشيلسي في افتتاحية المسابقة قبل التسجيل في بورنموث في الجولة الثانية وصناعة هدف الفوز أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة السابقة، كما سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة أهداف في آخر ست مباريات من الموسم الماضي.

وأحرز صلاح 14 هدفا وقدم ثماني تمريرات حاسمة خلال 15 مباراة متتالية بداية من الجولة الثالثة وحتى الجولة 17 لموسم 2021-2022.

ورفع صلاح، الذي كان محورا لتكهنات وسائل الإعلام حول إمكانية انتقاله في صفقة ضخمة إلى نادي الاتحاد السعودي، رصيده إلى 188 هدفا في مسيرته الحافلة مع ليفربول.

وجمع ليفربول عشر نقاط بعد أربع مباريات ليحتل المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب وحامل اللقب.

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