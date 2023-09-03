سوبوسلاي وصلاح يسجلان في فوز ليفربول بثلاثية على فيلا

المصدر: رويترز

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حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأحرز دومينيك سوبوسلاي هدفه الأول مع ليفربول بعد ثلاث دقائق، وأضاف ماتي كاش الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 22، قبل أن يختتم محمد صلاح الأهداف بعد الاستراحة بعشر دقائق.

وتقدم فريق المدرب يورجن كلوب، الذي فاز عشر مرات في آخر 12 مواجهة أمام أستون فيلا، إلى المركز الثالث برصيد عشر نقاط ودون أي هزيمة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب. وتجمد رصيد أستون فيلا عند ست نقاط من أربع مباريات.

ورفع صلاح، الذي كان محورا لتكهنات وسائل الإعلام حول إمكانية انتقاله في صفقة ضخمة إلى نادي الاتحاد السعودي، رصيده إلى 188 هدفا في مسيرته مع ليفربول.

وأهدر داروين نونيز مهاجم ليفربول أكثر من فرصة خطيرة أبرزها بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن من صلاح لكنه وضعها برأسه من مدى قريب خارج المرمى بغرابة.

وأطلق سوبوسلاي، الذي انضم إلى ليفربول هذا الصيف لدعم خط الوسط، تسديدة هائلة بقدمه اليسرى من حافة منطقة الجزاء ليمنح التقدم المبكر لأصحاب الأرض.

وتلقى نونيز تمريرة من صلاح وسدد كرة قوية ارتدت من القائم نحو كاش مدافع فيلا الذي فشل في إبعادها وسجلها في مرماه بالخطأ.

واختتم صلاح الأهداف بعدما تابع ضربة رأس من نونيز، عقب ركلة ركنية، وسجل من مدى قريب قبل أن يحتفل مع المشجعين السعداء.



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