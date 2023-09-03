تأجيل مباراة أتليتيكو مع إشبيلية بسبب الأمطار الغزيرة

المصدر: رويترز

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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة أتليتيكو مدريد مع إشبيلية اليوم الأحد بسبب المخاطر الكبيرة المحتملة من سقوط أمطار غزيرة في مدريد.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الأحد "في ظل ظروف الطقس الاستثنائية في مدريد.. فقد قرر رئيس الاتحاد الإسباني ووزير الرياضة ورئيس أتليتيكو مدريد ورئيس إشبيلية تأجيل المباراة".

وأضافت الرابطة "سيتحدد الموعد الجديد في وقت لاحق قريبا".

وأصدرت سلطات الأرصاد الجوية تحذيرا من الطقس السيء في عدة مناطق منها مدريد.

وطالب لويس مارتينيز ألميديا رئيس بلدية مدريد المقيمين بالبقاء في منازلهم لأن المدينة تتوقع "هطول أمطار غزيرة هي الأعنف منذ بدء عملية التسجيل قبل 49 عاما" اليوم الأحد.

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني في الدوري برصيد سبع نقاط، وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي خاض مباراة إضافية.

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