كليرمون فوت يحصد أول نقطة له في الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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فرض كليرمون فوت التعادل 2 /2 على مضيفه تولوز اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم المهاجم المغربي زكرياء أبوخلال بهدف لتولوز في الدقيقة الثامنة ثم أضاف فرانك ماجري الهدف الثاني في الدقيقة، 14 وبعدها رد جريجون كيي بهدف لكليرمون فوت من ضربة جزاء في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف المدافع المخضرم فلوران أويير هدف التعادل القاتل للفريق الضيف.

وحصد تولوز نقطة رفعت رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع، كما حصد كليرمون فوت أول نقطة له هذا الموسم ليتقدم للمركز قبل الأخير.

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