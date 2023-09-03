فيرجسون سعيد بالانضمام لأبطال "الثلاثيات" في الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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وجد إيفان فيرجسون مهاجم برايتون أند هوف ألبيون الصاعد نفسه وسط زمرة رائعة بعد أن سجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم معادلا ما فعله إرلينج هالاند وسون هيونج-مين أمس السبت.

وتصدر فيرجسون العناوين حين هز الشباك ثلاث مرات في فوز برايتون 3-1 على نيوكاسل ليضيف اسمه إلى قائمة "أبطال ثلاثيات السبت".

وقال فيرجسون (18 عاما) لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ليست زمرة سيئة للالتحاق بها".

وأضاف "رقم هالاند القياسي في الموسم الماضي كان مذهلا، وسون يفعل ذلك منذ عدة سنوات، لذا فمن الرائع الاقتران بهما".

وأشار فيرجسون إلى تسجيل النرويجي هالاند 52 هدفا في جميع المسابقات بالموسم الماضي.

وسجل هالاند ثلاثية في فوز مانشستر سيتي حامل اللقب 5-1 على فولهام وكرر الكوري الجنوبي سون ذلك في انتصار توتنهام هوتسبير 5-2 على بيرنلي في نفس اليوم.

ويتطلع فيرجسون للتعاون مع أنسو فاتي مهاجم برشلونة المنضم إلى برايتون على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقال "سيعزز قوة هجومنا وأؤمن بأنه سيكون بارعا معنا".

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