بايرن يهزم مونشنجلادباخ بهدف تيل المتأخر

المصدر: رويترز

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هز البديل ماتيس تيل الشباك بضربة رأس قبل ثلاث دقائق من النهاية ليمنح بايرن ميونيخ الفوز 2-1 على مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ وتحقيق الانتصار الثالث في ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وقلب بايرن، الذي فشل في الفوز على مونشنجلادباخ في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات، تأخره بهدف في الشوط الأول لينتزع الفوز ويرفع رصيده إلى تسع نقاط.

ومنذ موسم 2011-2012 كان مونشنجلادباخ الأكثر فوزا على بايرن في الدوري بعشرة انتصارات فيما خسر تسع مرات وكان التعادل حاضرا في خمس مباريات.

وسيطر بايرن على المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة 70 بالمئة في أول نصف ساعة، لكن مونشنجلادباخ انتزع التقدم عكس مجريات اللعب.

ووصلت الكرة من ركلة ركنية إلى كو إتاكورا ليحولها بضربة رأس في الزاوية البعيدة من فوق الحارس زفين أولرايش.

وقبل ذلك ردت العارضة ضربة رأس من مارفين فريدريك لاعب مونشنجلادباخ.

وكاد ليروي ساني أن يدرك التعادل لبايرن لكنه تسديدته ارتدت من العارضة في الدقيقة 39.

وضغط بايرن في الشوط الثاني، وأهدر فرصتين مبكرتين عبر ليون جوريتسكا وتوماس مولر قبل أن يمرر يوزوا كيميش كرة من فوق الدفاع إلى ساني ليسدد في المرمى في الدقيقة 58.

ورفع ساني رصيده إلى ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في الدوري.

وأهدر البديل سيرج جنابري فرصة لبايرن عندما حول تمريرة عرضية بضربة رأس لكن الحارس موريتس نيكولاس أنقذها بأعجوبة في الدقيقة 70.

وحسم تيل فوز بايرن عندما ارتقى أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية من كيميش بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وكان بروسيا دورتموند سقط في فخ التعادل 2-2 مع هايدنهايم الوافد الجديد أمس الجمعة، فيما سحق باير ليفركوزن ضيفه دارمشتاد 5-1 ليحقق فوزه الثالث في ثلاث مباريات اليوم السبت.

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