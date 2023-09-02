سوسيداد يقسو على غرناطة بخماسية في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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اكتسح ريال سوسيداد ضيفه غرناطة 5 /3 اليوم السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم تاكيفوسا كوبو بهدف لسوسيداد في الدقيقة التاسعة لكن غرناطة أدرك التعادل بهدف عكسي سجله روبن لو نورماند بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وسجل تاكيفوسا كوبو الهدف الثاني لسوسيداد في الدقيقة 44 ثم أحرز مارتن زوبيميندي الهدف الثالث في الدقيقة 59 وتبعه اندير بارينتشيا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 67 ثم جاء الهدف الخامس بنيران صديقة وسجله ميكي بوش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76.

وأحرز لوكاس بويي الهدف الثاني لغرناطة في الدقيقة 83 ثم سجل بريان زاراجوزا الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد سوسيداد إلى ست نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد غرناطة عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

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