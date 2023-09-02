"هاتريك" هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز كبير على فولهام

المصدر: د ب أ

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سجل إيرلينج هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لفوز كبير على فولهام 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز توتنهام على بيرنلي 5 / 2، وونوتينجهام فورست على تشيلسي 1 / صفر، وتعادل بورنموث مع برينتفورد 2 / 2، وشيفيلد يونايتد مع إيفرتون 2/2.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما 2 / 1، حيث سجل جوليان ألفاريز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 31، وتعادل فولهام عن طريق تيم ريم في الدقيقة 33، قبل أن يسجل ناثان أكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، انتفض إيرلينج هالاند وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 58 و70 من ركلة جزاء والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة، فيما توقف رصيد فولهام عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز توتنهام على بيرنلي 5 / 2.

وتقمص هيونج مين سون دور البطولة لتوتنهام بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 16 و63 و66، وأضاف كريستيان روميرو وجيمس ماديسون الهدفين الآخرين في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و54 ، فيما سجل هدفي بيرنلي لايل فوستر في الدقيقة الرابعة وجوش براونهيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع توتنهام رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، وظل بيرنلي بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثالثة، فاز نوتينجهام فورست على تشيلسي بهدف نظيف أحرزه أنتوني إيلانجا في الدقيقة 48.

ورفع نوتينجهام فورست رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع، وتوقف رصيد تشيلسي عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل بورنموث مع برينتفورد 2/2 .

وتقدم برينتفورد بهدف أحرزه ماثياس يانسن في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل بورنموث هدفين عن طريق دومينيك سولانكي وديفيد بروكس في الدقيقتين 30 و77، إلا أن برينتفورد سجل هدف التعادل عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بورنموث رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر كما رفع برينتفورد رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع.

وفي المباراة الخامسة، خيم التعادل الإيجابي 2 /2 على مباراة شيفيلد يونايتد مع ضيفه إيفرتون.

وتقدم المالي عبد الله دوكوري بهدف لشيفيلد في الدقيقة 14 ثم تعادل كاميرون ارتشر لإيفرتون في الدقيقة 33.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل جوردان بيكفورد حارس إيفرتون هدفا بالخطأ في مرماه لكن الهولندي أرنو دانجوما أدرك التعادل لإيفرتون في الدقيقة 55.

وحصد إيفرتون وشيفيلد أول نقطة لهما في الموسم الحالي بعد خسارتهما في أول ثلاث مباريات هذا الموسم.

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