مانشستر سيتي يستهل مشواره في دوري الأبطال بمواجهة ريد ستار

المصدر: د ب أ

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كشف جدول مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي نشر اليوم السبت، أن مانشستر سيتي الإنجليزي سيستهل مشوار الدفاع عن اللقب باستضافة ريد ستار الصربي يوم 19 سبتمبر الجاري.

أما بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، فيستضيف مانشستر يونايتد يوم 20 سبتمبر في أولى مباريات الفريقين بالبطولة، وفي نفس اليوم، يخوض يونيون برلين أول مباراة له على الإطلاق في البطولة، حيث سيواجه ريال مدريد الإسباني.

ويحل بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني، ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 19 سبتمبر، كما يحل لايبزج الألماني ضيفا على يانج بويز بطل سويسرا.

وتشهد الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات أيضا لقاء سبورتينج براغا مع نابولي بطل الدوري الإيطالي وبرشلونة الإسباني ضد رويال أنتويرب البلجيكي وأرسنال الإنجليزي ضد إيندهوفن الهولندي وميلان الإيطالي ضد نيوكاسل الإنجليزي.

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