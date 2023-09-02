ليفربول يضم خرافنبرخ قادماً من بايرن ميونيخ

المصدر: رويترز

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أعلن ليفربول الجمعة أنه أكمل التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي رايان خرافنبرخ من بايرن ميونيخ بعقد طويل الأجل.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن تفاصيل مالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة 34.3 مليون جنيه إسترليني (43.17 مليون دولار) لمدة خمس سنوات.

وقال خرافنبرخ في بيان "بنظرة من الخارج.. إنه أحد أكبر أندية العالم، وكذلك الجماهير والاستاد، أعتقد أن كل شيء من الخارج يبدو ممتازا".

وتعاقد ليفربول بالفعل مع لاعبي الوسط أليكسيس ماك أليستير ودومينيك سوبوسلاي وواتارو إندو بعد رحيل العديد من عناصر الوسط قبل بداية الموسم.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول عن خرافنبرخ (21 عاما) "أنا سعيد حقا بضمه لأنه يملك موهبة استثنائية".

وأضاف المدرب الألماني "يتحكم في الكرة ببراعة ويمكنه التنقل بين منطقتي الجزاء مع تشكيل تهديدات، يتمتع برؤية جيدة ويجيد التمرير".

وفي 2018 كان خرافنبرخ أصغر لاعب يشارك مع أياكس أمستردام في مباراة بالدوري الهولندي في سن 16 عاما و130 يوما.

وخاض مباراته الدولية الأولى في 2021 وسجل هدفا في 11 مباراة مع هولندا.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة في الدوري الممتاز أمام ضيفه أستون فيلا بعد غد الأحد.

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