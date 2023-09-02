مانشستر يونايتد يتعاقد مع المغربي أمرابط

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مانشستر يونايتد الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط على سبيل الإعارة من فيورنتينا حتى يونيو 2024.

وخاض أمرابط 49 مباراة دولية مع المغرب وساهم في الإنجاز التاريخي بالتأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم بقطر العام الماضي حيث شارك في كل دقائق اللعب بالبطولة.

وفي الموسم الماضي لعب دورا محوريا في وصول فيورنتينا لنهائي كأس إيطاليا ودوري المؤتمر الأوروبي.

وقال أمرابط لموقع يونايتد على الانترنت "شرف هائل لي أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد، تعين عليّ الصبر من أجل هذه اللحظة لكنني شخص ينصت إلى قلبه دائما والآن أمثل فريق أحلامي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز