برشلونة يتعاقد مع فيلكس وكانسيلو على سبيل الإعارة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تعاقده مع المهاجم البرتغالي جواو فيلكس ومواطنه المدافع جواو كانسيلو على سبيل الإعارة لموسم واحد من أتليتيكو مدريد ومانشستر سيتي اليوم الجمعة.

ونشر برشلونة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفيلكس (23 عاما) قال فيه "سعيد جدا بوجودي هنا، يعيش برشلونة" وصورة أخرى تحمل تصريحا سابقا للاعب تشيلسي السابق يكشف فيه عن حلم اللعب للعملاق القطالوني.

وسيعزز فيلكس الخيارات في مركز الجناح بتشكيلة المدرب تشافي هرنانديز بعد إعارة أنسو فاتي إلى برايتون الإنجليزي وانتقال عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن صفقة فيلكس لا تتضمن بندا لشراء اللاعب نهائيا بعد الإعارة.

كما ضم الظهير كانسيلو (29 عاما) من سيتي حتى يونيو حزيران 2024.

وانتقل كانسيلو إلى بطل إنجلترا من يوفنتوس في 2019 وخاض 154 مباراة مع فريق المدرب بيب جوارديولا وسجل تسعة أهداف كما قدم 22 تمريرة حاسمة، قبل إعارته إلى بايرن ميونيخ في يناير كانون الثاني الماضي.

ووصل فيلكس، الذي مدد عقده مع أتليتيكو حتى 2029، إلى مدريد قادما من بنفيكا لمدة سبع سنوات مقابل 126 مليون جنيه إسترليني (158.62 مليون دولار) ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى تشيلسي بعد خروجه من حسابات المدرب دييجو سيميوني، وسجل أربعة أهداف في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقرر تشيلسي عدم تفعيل بند التعاقد معه بصفة نهائية.

وفي موسمه الثاني مع أتليتيكو سجل فيلكس سبعة أهداف في 31 مباراة ليساعده في التتويج بلقبه الأول بالدوري الإسباني خلال سبع سنوات.

لكنه لم يشارك في ثلاث مباريات مع أتليتيكو هذا الموسم.

وبشكل عام خاص فيلكس 131 مباراة بجميع المسابقات مع أتليتيكو وسجل 34 هدفا.

وسجل خمسة أهداف في 31 مباراة دولية مع البرتغال منذ 2019، وشارك في بطولة أوروبا 2020 وكأس العالم 2022. (تغطية صحفية أحمد مصطفى للنشرة العربية)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز