أرتيتا: أرسنال لا يتوقع صفقات جديدة في اليوم الأخير للانتقالات

المصدر: رويترز

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تعاقد أرسنال مع كاي هافرتس ويورن تيمبر وديكلان رايس في فترة الانتقالات الصيفية، ورحل عن صفوفه ثلاثة لاعبين هذا الأسبوع، لكن المدرب ميكل أرتيتا لا يتوقع وصول صفقات جديدة في الساعات المتبقية.

وغادر فولارين بالوجون وكيران تيرني ونونو تافاريز تشكيلة أرسنال في الأيام الماضية، ورغم إصابة تيمبر يبدو أن النادي اللندني أنجز مهمته في سوق الانتقالات بالفعل.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين اليوم الجمعة "لا أتوقع انضمام أحد.

"أجرينا الكثير من الانتقالات وكانت لدينا شكوك حول كثير من اللاعبين لذا توخينا الحذر، بعض الأمور لم تكن ممكنة ويجب أن نتأقلم".

وأضاف "لا يمكننا شراء ثلاثة لاعبين جدد، هذا ليس ممكنا".

وعن أسباب ترك المهاجم بالوجون لينتقل إلى موناكو أوضح المدرب الإسباني "لا توجد إمكانية الآن لمنحه دقائق اللعب التي يحتاجها، ظهر بشكل جيد العام الماضي في فترة إعارة وأراد الاستمرار في التطور بمسيرته".

وتعادل أرسنال 2-2 مع فولهام الأسبوع الماضي لكن أرتيتا يشعر بالرضا عن الأداء حتى الآن هذا الموسم.

وتابع "أنا سعيد حقا، شاهدت مباراة فولهام مرتين، لعبنا أفضل منهم بعشر مرات، لكن الأمر يتعلق بالنتيجة".

ويستضيف أرسنال غريمه مانشستر يونايتد بعد غد الأحد في الدوري الممتاز.

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