سيتي يستعيد فودن وأكانجي أمام فولهام

المصدر: رويترز

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سيحصل مانشستر سيتي حامل اللقب على دفعة بعودة فيل فودن ومانويل أكانجي إلى صفوفه حين يستضيف فولهام غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن مساعد المدرب خوانما ليو يتكتم على نشاط ناديه في اليوم الأخير بسوق الانتقالات اليوم الجمعة.

وأكمل سيتي التعاقد مع لاعب وسط البرتغال ماتيوس نونيز من ولفرهامبتون واندرارز لمدة خمس سنوات في وقت سابق اليوم الجمعة، لكن اللاعب البالغ عمره 25 عاما لم يتدرب بعد مع الفريق، ما يثير الشكوك حول جاهزيته.

وقال ليو الذي يتولى القيادة لحين تعافي المدرب بيب جوارديولا من جراحة بالظهر "أعرف أنه سيكون لاعبا بسيتي، لكن لا أعرف إن كان جاهزا، ليست لدينا معلومات".

وأكمل سيتي سلسلة انتصاراته الممتدة من الموسم الماضي، إذ يتصدر جدول الدوري بفوزه في أول ثلاث مباريات رغم غياب أكانجي عن الفوز 2-1 أمام شيفيلد يونايتد يوم الأحد الماضي بسبب إصابة بسيطة.

وجلس فودن على مقاعد البدلاء بسبب المرض لكنه شارك في الدقائق الأخيرة وصنع هدف الفوز لرودري.

وأوضح ليو "فيل تعافى تماما من المرض ومشكلة مانو (أكانجي) تطلبت منا توخي الحذر فحسب ولا يوجد شيء خطير" كما أشار إلى قرب عودة المدافع جون ستونز.

ورفض المدرب الإسباني التعليق على مستقبل المدافع البرتغالي جواو كانسيلو إن كان سيستمر في ارتداء قميص سيتي وسط تكهنات انتقاله لبرشلونة.

ورحل عن سيتي لاعب الوسط كول بالمر بشكل مفاجئ لينضم إلى تشيلسي.

وأضاف ليو "من الصعب جدا التعارض مع رغبات اللاعب، حين يرغب لاعب في المغادرة من الصعب الوقوف ضد رغبته، كان يجب أن ننجز الصفقة التي جلبت قيمة مالية للنادي أيضا.

"ومن ناحية أخرى من الفخر أن نساعد شابا في بدء حياته داخل البلاد وفي ناد بحجم تشيلسي".

ولم يتحدد موعد عودة جوارديولا لكن ليو أكد أنه مندمج بشدة في العمل.

وقال "أتحدث معه بانتظام، ليس فقط في كرة القدم وإنما في أمور شخصية أيضا، أصبح في حالة أفضل بكثير ونتطلع لعودته".

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