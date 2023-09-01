توخيل: لا يزال بايرن ميونيخ مرشحا للفوز على جلادباخ

المصدر: رويترز

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قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ إن السجل السيء لفريقه مؤخرا أمام بروسيا مونشنجلادباخ لن يكون في الأذهان عندما يلتقي الفريقان غدا السبت في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، حيث سيكون حامل اللقب المرشح الأوفر حظًا للفوز.

وفشل الفريق البافاري في التغلب على جلادباخ في آخر خمس مباريات في كافة المسابقات، حيث فاز جلادباخ بثلاث وتعادل في اثنتين.

ومنذ موسم 2011-2012 لم يفز أي فريق آخر بمباريات أكثر ضد بايرن في الدوري، حيث حقق جلادباخ عشرة انتصارات وتسع هزائم وخمسة تعادلات.

وقال توخيل مازحا اليوم الجمعة عندما سئل لماذا يوقف بايرن سلسلة عدم هزيمة منافسيه "لأننا لا نؤمن بسلاسل عدم خسارة المنافسين إذا واجهونا.

"قد يحدث في كرة القدم أن الأسلوب والأجواء لا تناسبك في بعض الأحيان وينتهي بك الأمر بالمعاناة ضد فريق".

وأضاف في مؤتمر صحفي "لكننا ما زلنا المرشحين قبل المباراة وسنذهب إلى هناك من أجل الفوز".

وفاز بايرن بمباراتيه في الدوري الألماني هذا الموسم وسجل خلالهما سبعة أهداف حيث حقق هاري كين، المنضم للفريق في صفقة قياسية، نجاحا كبيرا عقب انتقاله مقابل مئة مليون يورو (108 ملايين دولار) من توتنهام هوتسبير قبل أسبوعين.

وسجل قائد منتخب إنجلترا ثلاثة أهداف بالفعل وصنع تمريرة حاسمة واحدة في الفوز على فيردر بريمن وأوجسبورج.

وحصد جلادباخ نقطة واحدة فقط في أول مباراتين واستقبلت شباكه سبعة أهداف.

وقال توخيل: "أمام جلادباخ علينا أن نواصل من حيث توقفنا أمام فيردر بريمن والشوط الثاني ضد أوجسبورج. غدا مباراة جديدة وبداية جديدة. نحن نعرف ما يمكن توقعه".



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