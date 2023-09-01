كلوب يؤكد غياب كوناتي وتياجو عن مواجهة أستون فيلا

المصدر: رويترز

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن إبراهيما كوناتي وتياجو سيغيبان عن مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أنفيلد بعد غد الأحد للإصابة، بينما لم يذكر سوى القليل عن الصفقات المحتملة للنادي في اليوم الأخير للانتقالات اليوم الجمعة.

ويعاني قلب الدفاع الفرنسي كوناتي من مشكلة عضلية وغاب عن الفوز على نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع الحالي، بينما خضع لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا لجراحة أعلى الفخذ قبل بداية الموسم وتعرض لانتكاسة في تعافيه.

وسيفتقد ليفربول أيضا القائد فيرجيل فان دايك خلال زيارة فيلا إلى أنفيلد يوم الأحد المقبل بعد طرد قلب الدفاع بسبب تدخل على ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل.

وقال كلوب "إيبو (كوناتي) لن يكون جاهزا للمباراة. لقد عاد كورتيس (جونز) للتدريبات بشكل كامل. بدأ تياجو التدريب مع الفريق ثم تعرض لانتكاسة صغيرة، لذلك يتعين علينا التباطؤ قليلا.

"سيستغل تياجو فترة التوقف الدولية في العلاج وأنا متأكد تماما من أن ذلك يجب أن يكون كافيا له".

وأكد كلوب أن المهاجم محمد صلاح ليس للبيع وسط تقارير عن اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالمهاجم المصري، قائلا إنه "لا يوجد عرض على حد علمي".

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ ريان خرافنبرخ حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لاعب الوسط الهولندي خضع للفحص الطبي في النادي اليوم.

وقال المدرب الألماني "لا يمكننا التحدث عن ذلك لأنه لم يحدث شيء بالفعل بعد"، وظل غير ملتزم عندما سُئل عما إذا كان ليفربول سيعزز صفوفه أكثر بعد انضمام خرافنبرخ المحتمل.

وقال كلوب "إنه اليوم الأخير للانتقالات ، لا أريد قتل حماسة الناس. أنت لا تعرف أبدا. لكنني مشغول اليوم بأشياء أخرى".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري بسبع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة عن فيلا صاحب المركز السابع.

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