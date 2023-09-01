إسبانيا تغلق الباب أمام المغرب وتستدعي جمال مهاجم برشلونة

المصدر: رويترز

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قرر لويس ديلا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني استدعاء مهاجم برشلونة ذو الأصول المغربية الأمين جمال في تشكيلته التي أعلنها اليوم الجمعة لمواجهة جورجيا وقبرص في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وولد جمال (16 عاما) في إسبانيا لأب مغربي وأبهر الجميع بمستواه بقطاع الناشئين مع برشلونة حتى أصبح عنصرا بارزا بالفريق الأول لبطل إسبانيا هذا الموسم واختير أفضل لاعب في مباراة فياريال التي قلب فيها فريقه تأخره ليفوز 4-3 في دوري الدرجة الأولى الإسباني مطلع الأسبوع.

وبهذا تنتهي آمال الجماهير المغربية في أن يمثل جمال، الذي ترعرع في إسبانيا، البلد العربي رغم أن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي قال في مؤتمر صحفي إنه تواصل مع اللاعب لإقناعه باللعب لصالح المغرب.

وقال ديلا فوينتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "اجتمعنا به في برشلونة. كان محل ثقة في منتخبات الشباب بإسبانيا ويتمتع بقوة هائلة".

وأضاف "ننظر إلى مستوى اللاعب لا لعمره. إنه مستعد للمنافسة على أعلى المستويات. إنه عنصر مهم جدا مستقبلا".

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