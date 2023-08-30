هالاند يحصد جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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فاز النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي وراشيل دالي نجمة أستون فيلا بجائزة أفضل لاعبمن قبل رابطة اللاعبين المحترفين عن عام 2023.

وتوجت لاورين جيمس زميلة دالي في المنتخب الإنجليزي وبوكايو ساكا نجم أرسنال بجائزة أفضل لاعبة ولاعب شاب عن عام 2023.

وساهمت دالي وجيمس في بلوغ منتخب إنجلترا نهائي مونديال السيدات في أستراليا ونيوزلندا قبل الخسارة أمام إسبانيا، لكنهما حصدتا الجائزة بناء على مستواهما في الموسم الماضي، في الذكرى الخمسين لجوائز رابطة اللاعبين المحترفين.

ونال ساكا جائزة أفضل لاعب شاب بفضل مستواه الرائع مع منتخب بلاده ونادي أرسنال.

وسجلت دالي 22 هدفا لأستون فيلا في دوري السوبر الإنجليزي لتفوز بالجائزة بعد منافسة شرسة مع سام كير وفريدا مانوم وجورو ريتين وخديجة شاو واونا باتل.

أما جيمس التي شاركت من على مقاعد البدلاء في نهائي مونديال السيدات بعد طردها في دور الستة عشر أمام نيجيريا، فقدمت مسيرة رائعة وقادت فريقها تشيلسي للتتويج بالثنائية المحلية.

واستحق هالاند جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد توهجه مع مانشستر سيتي وتسجيل 52 هدفا على مستوى كافة المسابقات ليقود فريقه للفوز بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

وتنافس هالاند مع زميليه في مانشستر سيتي، جون ستونز والبلجيكي كيفين دي بروين بجانب ثنائي أرسنال، ساكا ومارتن أوديجارد وهاري كين نجم توتنهام الإنجليزي السابق وبايرن ميونخ الألماني حاليا.

من جانبه سجل ساكا 14 هدفا لفريقه أرسنال بجانب 11 تمريرة حاسمة.

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